Дощі на заході, сонячно на сході: прогноз погоди на 17 вересня

У п'ятницю в Україну прийдуть дощі

У п'ятницю, 17 вересня, в Україні буде доволі тепла, але місцями дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних і Житомирській областях буде хмарно з проясненнями, помірні дощі, грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі, в Карпатах сильні дощі; температура вночі 11-16°С, вдень 16-21°С.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень дощ, місцями гроза.

Температура вночі 4-9°С, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях 7-12°С, на Одещині 12-17°С, вдень 20-25°С, у північних областях 15-20°С.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 17 вересня вночі буде без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°С, вдень 18-20°С.