Грози та сонце: прогноз погоди в Україні на 26 серпня

Опади очікуються в північних областях, місцями - в центрі країни та в Одеській області

У четвер, 26 серпня, в Україні очікується мінливо хмарна та переважно дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні, крім східних, більшості районів західних областей та південної частини, очікуються короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Температура вночі 10-15°, в західних областях 7-12°, у південній частині 15-20°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23° (в Карпатах 7-12°), на решті території 25-30°.

У Києві 26 серпня очікується короткочасний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.