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    Грози та сонце: прогноз погоди в Україні на 26 серпня

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    Погода у четвер, 26 серпня, буде дощовою - Грози та сонце: прогноз погоди в Україні на 26 серпня
    Погода у четвер, 26 серпня, буде дощовою
    Фото: Главком

    Опади очікуються в північних областях, місцями - в центрі країни та в Одеській області

    У четвер, 26 серпня, в Україні очікується мінливо хмарна та переважно дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні, крім східних, більшості районів західних областей та південної частини, очікуються короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

    Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

    Температура вночі 10-15°, в західних областях 7-12°, у південній частині 15-20°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23° (в Карпатах 7-12°), на решті території 25-30°.

    У Києві 26 серпня очікується короткочасний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

    Теги: прогноз погоди вітер дощ
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    Грози та сонце: прогноз погоди в Україні на 26 серпня