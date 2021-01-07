Дощ, туман і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на четвер

У деяких регіонах синоптики прогнозують сильний вітер

В Україні 7 січня очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі та вранці в більшості областей туман.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на заході України синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура повітря становитиме вдень від +2 до +4 градусів, а вночі – від 0 до +2 градусів.

У північних областях прогнозують дощі. Температура повітря буде від +2 до +4 градусів вдень і від -1 до +1 градуса вночі. На сході України очікується дощова погода. Там стовпчик термометра покаже вдень від +3 до +5, а вночі – від 0 до +4.

На півдні України також очікуються опади. У південних областях вдень температура повітря буде від +8 до +11 градусів, а вночі – від +4 до +6 градусів.

У Києві сьогодні вдень прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура – від +2 до +4 градусів.

Нагадаємо, Карпати засипало снігом.

До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).