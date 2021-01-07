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    Суспільство

    Дощ, туман і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на четвер

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    У Києві сьогодні вдень прогнозують дощ із мокрим снігом - Дощ, туман і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на четвер
    У Києві сьогодні вдень прогнозують дощ із мокрим снігом

    У деяких регіонах синоптики прогнозують сильний вітер

    В Україні 7 січня очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі та вранці в більшості областей туман.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на заході України синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура повітря становитиме вдень від +2 до +4 градусів, а вночі – від 0 до +2 градусів.

    У північних областях прогнозують дощі. Температура повітря буде від +2 до +4 градусів вдень і від -1 до +1 градуса вночі. На сході України очікується дощова погода. Там стовпчик термометра покаже вдень від +3 до +5, а вночі – від 0 до +4.

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    На півдні України також очікуються опади. У південних областях вдень температура повітря буде від +8 до +11 градусів, а вночі – від +4 до +6 градусів. 

    У Києві сьогодні вдень прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура – від +2 до +4 градусів.

    Нагадаємо, Карпати засипало снігом.

    До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).

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    Теги: прогноз погоди вітер дощ
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