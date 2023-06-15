Дощі охоплять майже всю Україну: прогноз погоди на 15 червня

Найбільші опади очікуються на заході країни

У четвер 15 червня Україну місцями накриють невеликі дощі. На заході вдень вони стануть помірними. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у західних областях України сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі підуть невеликі дощі. Удень опади стануть помірними і подекуди супроводжуватимуться грозами. Температура вночі тут становитиме 8-13°, вдень – 19-24°.

На решті території сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями піде невеликий короткочасний дощ із грозою. Температура вночі триматиметься на рівні 12-17°, а вдень прогріється до 22-27°.

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Вітер переважатиме північно-східний (у західних областях – південно-східний), 5-10 м/с.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області в цей день також очікується мінлива хмарність. Уночі – без опадів, а вдень місцями піде невеликий короткочасний дощ із грозою.

Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 12-17°, а вдень – 22-27°. У Києві вночі буде приблизно 15°, вдень – 23-25°.