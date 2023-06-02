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Київ накрив шквальний вітер та гроза (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ накрив шквальний вітер та гроза (відео)
Наслідки негоди в Києві, 2 червня 2023 року
фото з соцмереж

Спочатку столицю накрила пилова буря, а згодом сильний дощ

У п'ятницю, 2 червня, на Київ насунулась негода – подекуди почалася гроза з градом і сильний вітер. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.

Очевидці повідомляють, що спочатку місто накрила пилова буря, а згодом сильний дощ. У деяких районах повалило дерева.

Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської «Київавтодору»: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю 2 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями піде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях випадуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів. Температура в області вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°. У Києві вночі очікується 13-15°, а вдень прогріється до 26-28°.

Теги: стихійні лиха негода гроза Київ

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