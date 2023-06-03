У Японії вирує тайфун Мавар: оголошено евакуацію, є зниклі безвісти

Щонайменше двом мільйонам жителів рекомендовано тимчасово покинути своє житло

Південну частину Японії накрив потужний тайфун Мавар, що призвів до локальних підтоплень та збоїв у роботі громадського транспорту. Поліція та пожежники розшукують зниклих безвісти людей, у чотирьох префектурах щонайменше двом мільйонам осіб рекомендовано евакуюватися. Про це повідомляє Japan Today.

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Як зазначається, сильний дощ і вітер порушили транспортне сполучення, було скасовано багато рейсів швидкісних поїздів, заблоковано роботу аеропортів у південній префектурі Японії Окінава.

Водночас у префектурі Вакаяма поліція та пожежники розшукують зниклих людей, яких, як вважається, було змито водою біля річки і на затопленій дорозі. Також повідомляється, що жінка 80 років при спробі евакуації впала і травмувалася. У префектурах Гіфу, Сідзуока, Аїті та Міе щонайменше двом мільйонам осіб було рекомендовано тимчасово покинути своє житло та евакуюватися.

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Японське метеорологічне агентство повідомило про рекордні опади: у деяких районах за три години випало понад 290 міліметрів. В агентстві додали, що сильний дощ продовжиться і в суботу, що підвищує ризик зсувів та розливів річок.

Нагадаємо, потужний штормовий фронт накрив три західні префектури Японії. Зливи загрожують масштабними повенями і сходженням селевих потоків.