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У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
В областях буде мінлива хмарність
фото з відкритих джерел

В Карпатах та на Закарпатті вдень передбачається місцями значний дощ

В західних областях вдень місцями і в північних областях будуть короткочасні дощі з грозами (в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями значний дощ), а на решті території опадів не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде мінлива хмарність. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в більшості областей України буде 12-17° тепла. В Україні стовпчики термометрів піднімуться 24-29°. На заході країни та в Криму буде трохи прохолодніше – 21-26°. В Карпатах вночі температура повітря становитиме +8-13°, а вдень – 13-18° тепла.

У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня фото 1

В Київській області 9 червня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують місцями вдень короткочасний дощ та грозу. Вітер східний, 5-10 м/с. В Київській області вночі прогнозують 12-17° тепла, а вдень повітря прогріється до +24-29°.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +15-17°, вдень – до 27-29° тепла.

Також в Укргідрометцентрі повідомили про пожежну небезпеку по Україні

9-10 червня в Україні (крім Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та Криму, 9 червня і Луганської, Донецької та Запорізької областей); 11 червня у північних, центральних, південних (крім Запорізької області та Криму), Чернівецькій, Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня фото 2
Теги: свято традиції вітер повітря прогноз погоди

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