У столиці оголошено штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканцям міста радять уникати перебування поблизу великих дерев під час сильного вітру

Сьогодні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

Протягом доби 5 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.