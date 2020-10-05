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    Новини

    У столиці оголошено штормове попередження

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    Мешканцям міста радять&nbsp;уникати перебування поблизу великих дерев під час сильного вітру - У столиці оголошено штормове попередження
    Мешканцям міста радять уникати перебування поблизу великих дерев під час сильного вітру

    Сьогодні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

    Протягом доби 5 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

    прогноз погоди Київ вітер
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