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    Синоптики попередили киян про ураганний вітер у вівторок

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    Синоптики попередили киян про ураганний вітер у вівторок

    Пориви вітру в столиці сягатимуть 15-20 м/с

    У вівторок, 6 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, 5 жовтня у столиці теж пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпки, жовтий).

    Як повідомлялося, в Україні протягом тижня збережеться тепла погода, але місцями похолодає і пройдуть дощі з грозами,

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр вітер
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