Синоптики попередили киян про ураганний вітер у вівторок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пориви вітру в столиці сягатимуть 15-20 м/с

У вівторок, 6 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, 5 жовтня у столиці теж пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпки, жовтий).

Як повідомлялося, в Україні протягом тижня збережеться тепла погода, але місцями похолодає і пройдуть дощі з грозами,