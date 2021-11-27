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    Дощитиме, але місцями суттєво потепліє: якою буде погода 27 листопада

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    Сьогодні на півдні буде до +15, але зі зливами - Дощитиме, але місцями суттєво потепліє: якою буде погода 27 листопада
    Сьогодні на півдні буде до +15, але зі зливами
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Опади в суботу очікуються в усіх областях

    Останні вихідні осені будуть із затяжними дощами. В усіх областях зливи розпочнуться вранці у суботу, 27 листопада, та протримаються до ранку неділі, 28 листопада. Про це інформує Укргідрометцентр.

    У деяких регіонах очікується дощ зі снігом, вітер посилиться вітер до 7-12 м/с.

    Зливи прийдуть в усі міста України. Найбільше опадів спостерігатиметься у Києві, Львові, Кропивницькому, Вінниці, Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Дніпрі та Лубнах.

    Згідно з прогнозом, середня температура в Україні триматиметься переважно на рівні від +6 до +11 градусів за Цельсієм.

    Температура вдень на півдні – від +11 до +15, на сході – від +4 до +6, у центрі – від +9 до +11, на півночі – від +5 до +8, на заході – від +6 до +11. Найхолодніша погода – у східних та північних регіонах.

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    У суботу, 27 листопада, дощі не оминуть столицю. У Києві очікуються зливи протягом всього дня, які продовжаться до неділі.

    Стовпчики термометрів вдень у місті сягатимуть від +8 до +10, вночі температура опуститься щонайбільше до +3 градусів за Цельсієм.

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    Теги: вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Дощитиме, але місцями суттєво потепліє: якою буде погода 27 листопада