Дощитиме, але місцями суттєво потепліє: якою буде погода 27 листопада

Сьогодні на півдні буде до +15, але зі зливами

Опади в суботу очікуються в усіх областях

Останні вихідні осені будуть із затяжними дощами. В усіх областях зливи розпочнуться вранці у суботу, 27 листопада, та протримаються до ранку неділі, 28 листопада. Про це інформує Укргідрометцентр.

У деяких регіонах очікується дощ зі снігом, вітер посилиться вітер до 7-12 м/с.

Зливи прийдуть в усі міста України. Найбільше опадів спостерігатиметься у Києві, Львові, Кропивницькому, Вінниці, Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Дніпрі та Лубнах.

Згідно з прогнозом, середня температура в Україні триматиметься переважно на рівні від +6 до +11 градусів за Цельсієм.

Температура вдень на півдні – від +11 до +15, на сході – від +4 до +6, у центрі – від +9 до +11, на півночі – від +5 до +8, на заході – від +6 до +11. Найхолодніша погода – у східних та північних регіонах.

У суботу, 27 листопада, дощі не оминуть столицю. У Києві очікуються зливи протягом всього дня, які продовжаться до неділі.

Стовпчики термометрів вдень у місті сягатимуть від +8 до +10, вночі температура опуститься щонайбільше до +3 градусів за Цельсієм.

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