Дощитиме лише в кількох областях: прогноз погоди на 26 серпня

На українців чекає переважно сухий і спекотний день

У суботу 26 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Майже по всій країні – суха і спекотна погода. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За даними синоптиків, опадів сьогодні чекати не варто. Лише у північно-західних областях вдень місцями піде короткочасний дощ із грозою. А на північному сході країни вночі та вранці місцями виднітиметься туман.

Вітер подме змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

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Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів – до 23°. Удень прогріється до 27-32°, у південно-західній частині місцями сягне до 35°, а у східних та Сумській областях стовпчик термометра триматиметься на рівні 24-29°. У Карпатах вночі очікується 11-16°, вдень – 23-28°.

Прогноз погоди на 26 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме південно-західний, 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 27-32°. У столиці вночі синоптики обіцяють 16-18°, а вдень – 29-31°.