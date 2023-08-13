Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз
фото з відкритих джерел

У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень

Американські синоптики впевнені на 95% у тому, що Ель-Ніньйо, природне явище, яке викликає зростання середньої температури на землі, триватиме аж до лютого 2024 року. Про це повідомляє Xinhua.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья – це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час Ель-Ніньйо пасати слабшають. Тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.

«У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо», - повідомили в Національній метеорологічній службі.

Враховуючи останні події, синоптики більш впевнені в «сильному» явищі Ель-Ніньйо, оскільки приблизно два з трьох випадків підвищення температури приблизно на 1,5 градуса Цельсія або більше в листопаді-січні.

Раніше повідомлялося, що температура поверхні Середземного моря досягла найвищої за всю історію спостережень позначки – 28,71°C, побивши попередній рекорд 28,25 °C, встановлений в 2003 році. 

Для морської фауни та флори це є серйозною загрозою. За прикладом далеко ходити не треба: у 2015-2019 роках теплові хвилі завдали шкоди загалом 50 видам, зокрема рідкісним молюскам та коралам. 

У Хорватії через таку аномальну погоду загинули шестеро людей. У Греції лісові пожежі охопили кілька островів, зокрема Корфу та Родос, змусивши десятки тисяч людей евакуюватися. На північному сході  Іспанії, в місті Сарагоса відбулися зливи, а в східних і південних регіонах країни, – Каталонії та Андалусії – встановилася посуха.

Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.

Теги: спека рекорд повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
7 серпня, 04:57
Президенту продемонстрували роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
6 серпня, 18:21
В Україні буде мінлива хмарність
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:56
Ціни на оливкову олію зростатимуть і надалі
Ціни на оливкову олію рекордно зросли
3 серпня, 16:30
Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)
Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)
1 серпня, 18:21
Уникнути страшної спеки зможуть лише західні області України
В Україну йде страшна спека: синоптик б'є на сполох
1 серпня, 13:04
Байден зустрівся з представниками Швеції, Фінляндії та Швейцарії
Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent
28 липня, 20:46
В Україну насувається негода, оголошено штормове попередження
В Україну насувається негода, оголошено штормове попередження
28 липня, 08:44
23 липня на більшості території країни буде сухо
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
23 липня, 05:23

Соціум

Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз
Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
Під Москвою палає склад із добривами (відео)
Під Москвою палає склад із добривами (відео)
Лісові пожежі на Гаваях: кількість загиблих значно зросла
Лісові пожежі на Гаваях: кількість загиблих значно зросла
Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка
Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
23K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
20K
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
18K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
13K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту