Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз

У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень

Американські синоптики впевнені на 95% у тому, що Ель-Ніньйо, природне явище, яке викликає зростання середньої температури на землі, триватиме аж до лютого 2024 року. Про це повідомляє Xinhua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья – це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час Ель-Ніньйо пасати слабшають. Тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.

«У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо», - повідомили в Національній метеорологічній службі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Враховуючи останні події, синоптики більш впевнені в «сильному» явищі Ель-Ніньйо, оскільки приблизно два з трьох випадків підвищення температури приблизно на 1,5 градуса Цельсія або більше в листопаді-січні.

Раніше повідомлялося, що температура поверхні Середземного моря досягла найвищої за всю історію спостережень позначки – 28,71°C, побивши попередній рекорд 28,25 °C, встановлений в 2003 році.

Для морської фауни та флори це є серйозною загрозою. За прикладом далеко ходити не треба: у 2015-2019 роках теплові хвилі завдали шкоди загалом 50 видам, зокрема рідкісним молюскам та коралам.

У Хорватії через таку аномальну погоду загинули шестеро людей. У Греції лісові пожежі охопили кілька островів, зокрема Корфу та Родос, змусивши десятки тисяч людей евакуюватися. На північному сході Іспанії, в місті Сарагоса відбулися зливи, а в східних і південних регіонах країни, – Каталонії та Андалусії – встановилася посуха.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.