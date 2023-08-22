Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 22 серпня

Дощитиме лише подекуди на заході та північному сході країни

У вівторок 22 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день практично не буде. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За даними синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі підуть лише в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни.

Вітер подме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 24-29°. На Закарпатті, у центральних та східних областях прогріється до 27-32°. На півдні країни вночі очікується 18-23°, а вдень сягне 30-35°.

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Прогноз погоди на 22 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 15-20°, вдень – 24-29°. У Києві вночі стовпчик термометра вкаже 18-20°, а вдень сягне 27-29°.

Синоптики також звертають увагу, що 22-24 серпня фіксується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.