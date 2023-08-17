Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня

В Україні буде невелика хмарність

У четвер, 17 серпня, на більшості території України буде спека до +32°. Проте, короткочасні дощі будуть у західних регіонах. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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В Україні буде невелика хмарність. Вночі дощ пройде в Карпатському регіоні. Протягом дня короткочасні дощі та грози очікуються переважно на більшості західних областей. Решта території залишиться без опадів. Вітер переважно дме з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на території України буде коливатися в межах +15-20°. Тепліше буде на півдні країни, де температура підніметься до +23°. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть 27-32° тепла.

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У Київській області 17 серпня буде незначна хмарність, а опади не передбачаються. Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Температура в області вночі становитиме +15-20°, під час денного часу термометри піднімуться до +27-32°. У Києві вночі температура становитиме +17-19°, а вдень очікується близько 30° тепла.