ДТЕК приєднався до ініціативи Олени Зеленської «Бізнес без бар'єрів»
Компанії, які підписали декларацію, мають намір використовувати кращі практики впровадження безбар'єрного середовища
Компанія ДТЕК приєдналася до ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Бізнес без бар'єрів», яка покликана забезпечити рівні можливості в доступі до роботи, сервісів, послуг для людей з інвалідністю та інших соціальних груп. Відповідну декларацію від імені ДТЕК підписав гГенеральний директор компанії Максим Тімченко.
«ДТЕК разом з низкою великих державних і приватних компаній підписав декларацію «Бізнес без бар'єрів», яка є ініціативою першої леді Олени Зеленської щодо впровадження і поширення в Україні принципів безбар'єрності. Ми, як соціально відповідальний бізнес, маємо намір активно впроваджувати ці принципи як всередині нашої компанії, так і для наших клієнтів», - сказав Тімченко.
За його словами, в цьому році ДТЕК розпочав реалізацію нової довгострокової стратегії, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Генеральний директор ДТЕК підкреслив, що ця стратегія відображає місію бізнесу - працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства.
«В умовах стрімкої трансформації світу роль компаній принципово змінюється, оскільки на них покладається соціальна роль і відповідальність за забезпечення сталого розвитку та вирішення глобальних проблем», - зазначив Тімченко.
Він висловив упевненість, що кожен бізнес сьогодні повинен створювати норми і правила, які забезпечують рівні права та можливості в доступі до роботи, сервісів, послуг для різних соціальних груп, які зазнали на собі вплив обмежень, пов'язаних з інвалідністю, віком, статтю. Генеральний директор ДТЕК підкреслив, що компанія вже має значні напрацювання в питаннях впровадження безбар'єрності як для своїх співробітників, так і для клієнтів.
«У нас працює майже три тисячі людей з інвалідністю, ми активно впроваджуємо кращі сервіси для наших клієнтів, щоб наші послуги були максимально доступними, крім того, ми реалізовуємо багато соціальних проектів, в яких також беруть активну участь всі категорії людей. Один з таких - проект популяризації футболу «Давай, грай», коли тисячі дітей займаються футболом, в тому числі й діти з інвалідністю », - сказав Максим Тімченко.
Як зазначила перша леді України Олена Зеленська, щодня тисячі українців живуть за бар'єрами: відчувають труднощі в пересуванні, використанні послуг, в роботі й спілкуванні. «Щоб виправити цю ситуацію я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементовують кращі безбар'єрні рішення в свої бізнес-процеси. Наша мета - прибрати бар'єри в бізнесі», - сказала вона.
За словами Олени Зеленської, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні - це складний, комплексний і системний процес, він залежить як від законодавства і дій держави, так і від компаній і самих людей.
Компанії, які підписали декларацію мають намір використовувати кращі практики впровадження безбар'єрного середовища, щоб створювати можливості для соціального включення для всіх суспільних груп, в тому числі людей з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з дітьми до 6 років, жінок та молоді.