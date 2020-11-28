Під час пандемії Covid-19 маски мають носити всі

Kюдина, хвора на коронавірус, дуже заразна до появи якихось симптомів

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Относительно масок за время коронавирусной пандемии произошел серьезный пересмотр позиции медицинской науки. Фактически с момента появления масок существовала общепринятая позиция ВОЗ, декларировавшая, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ озвучивали многие врачи, и я в том числе.

Но применительно к коронавирусу со временем выяснилась его удивительная особенность – человек, больной ковидом19, очень заразен ДО появления каких-либо симптомов. То есть вирус наиболее активно размножается три дня – два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется – себе и всем остальным – абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.

Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, Всемирная организация здрвоохраннеия принципиально изменила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому – будь вы в помещении или на улице – если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех. Понятно, что если мама с ребеноком выходят погулять и поиграть в песочнице, и там никого вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так в тесном контакте друг с другом круглосуточно.

Но маски нужно носить правильно – любая маска должна закрывать нос. Одновременно нужно понимать, что маска – любая, хоть марлевая, хоть тканевая – не защищает вас от заражения, маска не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно.

Джерело: блог Євгена Комаровського

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