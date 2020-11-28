Останній у 2020 році коридор затемнень: як пережити та що варто зробити

Під час коридору затемнень і до кінця 2020 року приділіть увагу упорядкуванню власного життя

Наприкінці листопада та на початку грудня жителів Землі чекає останній коридор затемнень у 2020 році.

Він розпочнеться місячним напівтіньовим затемненням 30 листопада та закінчиться сонячним затемненням 14 грудня. Цей період і називається коридором затемнень.

Проте його вплив відчуватиметься за тиждень до початку коридору затемнення і тиждень після, тобто, до 21 грудня – зимового сонцестояння.

Традиційно, з погляду езотерики, Місяць відповідає за емоції та психіку людей, наше внутрішнє єство. На противагу цьому Сонце свідчить про наші прагнення, соціальну роль. Тому доречно «пропрацювати» ці дві теми під час коридору затемнень.

Чого варто уникати:

ухвалювати емоційні рішення;

конфліктувати;

різко змінювати свої плани

Що варто зробити:

бути уважним до свого тіла, бажань і думок;

підтримувати здоровий спосіб життя або хоча б наближений до нього;

давати собі перепочити, не рухатися, мов дзиґа;

відвідати психолога;

шукати власні цінності;

працювати над минулими помилками;

відмовитися від усього, що заважає вам далі рухатися;

ставити нові цілі та пріоритети.

Звичайно, такий процес для декого може пройти не зовсім гладко. Людей можуть переповнювати емоції, тому усвідомлено працюйте над розвитком. Замисліться над тим, з ким ви спілкуєтеся, відстоюйте свої межі та працюйте над власними бажаннями.

Це хороший час, щоб зайнятися духовними практиками –молитвою, йогою та медитаціями. Під час коридору затемнень і до кінця 2020 року приділіть увагу упорядкуванню власного життя, завершіть справи, які не дають вам рухатися далі.

Джерело: ТСН