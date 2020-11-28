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    Суспільство

    Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні

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    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам&rsquo;ять жертв Голодоморів - Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні
    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодоморів
    Фото пресслужби глави держави

    Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам’ять дитинства»

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні. Про це інформує пресслужба Глави держави.

    Так, повідомляється, що зранку подружжя Зеленських прибуло до пам’ятного знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві.

    «Глава держави з дружиною встановили біля пам’ятного знака композиції із пшеничних колосків і калини та вклонилися пам’яті жертв Голодомору», – йдеться у повідомленні пресслужби.

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    Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні
    Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні
    Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні
    Фото пресслужби глави держави

    Після цього зазначається, що Президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 років, де їх зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

    Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам’ять дитинства», біля якої встановили символічні композиції із зерном, та вклонилися пам’яті загиблих. Церемонія завершилася «хвилиною мовчання».

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

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    Теги: Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років президент Олена Зеленська перша леді
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