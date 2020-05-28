Дві подружні пари з Іспанії забирають немовлят, народжених від сурогатних матерів, – Денісова



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Людмила Денісова провела робочу зустріч із Надзвичайним та повноважним послом Іспанії в Україні Сильвільєю Хосефіною Кортес Мартін

Іспанці отримали документи для їхніх дітей про громадянство та проїзні документи

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова сьогодні провела робочу зустріч із Надзвичайним та повноважним послом Іспанії в Україні пані Сильвільєю Хосефіною Кортес Мартін щодо сприяння іспанським подружнім парам отримання дозволу на в’їзд до України, щоб забрати їхніх новонароджених дітей. Про це Людмила Денісова повідомила у Фейсбуці.

«Пані посол подякувала за опіку над дітьми, народженими методом сурогатного материнства, які перебувають в готелі «Венеція», а також за сприяння підданим Іспанського Королівства в отриманні відповідних дозволів на вїзд та визд з України, аби забрати своїх дітей додому», – зазначила Денісова.

Уповноважений ВР України з прав людини поінформувала посла, що з таким проханням звернулося два подружжя з Іспанського Королівства. «Після моїх звернень до МЗС України вони отримали документи для їхніх дітей про громадянство та проїзні документи, а також дозволи на виїзд», – повідомила Денісова.

Українська омбудсман зазначила, що також обговорили з послом перспективу законодавчого врегулювання сфери надання послуг з репродуктивної медицини в Україні.

Денісова наголосила, що є необхідність розробити комплексний нормативний документ, який регулюватиме права дитини, права і обов'язки сурогатної матері та батьків, а також в якому чітко будуть виписані умови діяльності центрів репродуктивної медицини та ліцензування такої практики, що застосовується в нашій державі.

Посол Іспанії запропонувала сприяти співпраці омбудсмана України та омбудсмана Королівства Іспанія. Зокрема, за першої нагоди провести спільну робочу зустріч, визначити напрями та розробити тематичний план такої співпраці.

Нагадаємо, 13 травня повідомили, що 46 немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями для іноземців, перебувають в готелі «Венеція» в Києві. Всі вони з'явилися на світ в клініці «Біо Тех». Судячи з усього, немовлят не можуть вивезти за кордон через карантин. Масштаб забороненого в багатьох країнах бізнесу на сурогатному материнстві не може не вразити.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба наголосив, що сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей.

Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква в Україні закликали українську владу засудити і заборонити сурогатне материнство як «ганебне явище».

У 2018 році до Верховної Ради вносили законопроєкт про заборону сурогатного материнства для іноземців, але його так і не розглянули.