Шанс для батьків чи торгівля дітьми? Кулеба оприлюднив один із договорів, який підписує сурогатна мати



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Сурогатне материнство спрямоване на задоволення інтересів клієнта, – Кулеба

«Жінка – це інкубатор, який не має права на власне тіло»,– Кулеба

Скандал з 46 немовлятами, народженими від сурогатних мам, які перебувають у київському готелі через каранин – це результат неконтрольованого бізнесу, через який страждають діти.

Про це Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

Кулеба зазначив, що комерційне сурогатне материнство спрямоване на задоволення інтересів клієнта, який по суті купує дорогий товар – дитину.

«Реклама сурогатного материнства, яка сьогодні всюди, «кричить» нам про радісних батьків і щасливі сім’ї. Але вона не говорить нам про те, хто насправді ховається за красивим рекламним буклетом. Є випадки, коли сім’ї – фіктивні, коли «подружжям» можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники. Вона не говорить про те, що Україна взагалі не може контролювати, що стається з дітьми, яких вивозять закордон. Про ставлення до самої жінки – адже по суті це – експлуатація жінки. Рабство, на яке вона погоджується через бідність. І ніколи б не погодилася, якби не заробіток. То де ж права жінки, яка народжує, і самої дитини?», – написав дитячий омбудсмен

Кулеба оприлюднив один із договорів, який підписує сурогатна мати перед наданням «послуги».

Пунктом 2.4 Обов’язки Сурогатної матері, жінка, яка підписує угоду, фактично потрапляє в рабство. Вона має звітувати за кожен свій крок, бути готовою зустрітися з генетичними батьками, коли вони цього забажають, не має права плавати, користуватися транспортом, зобов’язана погоджувати всі свої дії.

Згідно з договором, сурогатна мати не має права на дитину, яку народила. Вона зобов’язується передати дитину відразу після пологів (пункт 2.4.25) акушерці. А у випадку, якщо батьки від цього відмовляться, вона вимушена віддати дитину в державну установу.

При цьому вона не має права на інформацію щодо генетичних батьків – хто вони, де буде жити дитина. І зобов’язуються не шукати дитину після народження (згідно з пунктом 2.4.26)

Згідно з пунктом 4.11 сурогатна мати повинна повернути всі кошти, витрачені на неї потенційним батькам, якщо, на їх вимогу за відсутності медичних протипоказань (які виявляє ця ж клініка), відмовиться від переривання вагітності.

«Такий формат «передачі» дитини перетворює дитину на об’єкт договору, на товар, за який платять. А якщо «товар» не підходить – договір передбачає можливість його позбутися. Зокрема, «відхилення від норми» трактується ним як «наявність вроджених та/або спадкових захворювань, інших патологій, вад розвитку дитини або будь-які недоліки у здорової дитини, як, наприклад, недоліки ваги, росту тощо». Тобто через те, що дитина менше важить – від неї можуть позбутися? Це не можливість для бездітних пар. Це заробляння грошей на торгівлі дітьми. А як почуває себе така мама? Жінка, яка 9 місяців виношує дитину, яка позбавлена права на неї, на інформацію щодо того, де вона і що з нею?», – зазначає Кулеба.

Згідно з пунком 2.4.43 сурогатна мати погоджується не доглядати за власною дитиною, якщо в дитини буде інфекційна хвороба, а також за потреби змінити її місце проживання з 7 місяця вагітності.

«Чи хтось цікавився, як почувають себе діти сурогатної матері? Як мамина вагітність, яка потім зникає, впливає на них? Жінка – це по суті інкубатор, який не має права на власне тіло», – наголошує дитячий омбудсмен.

Нагадаємо, 13 травня повідомили, що 46 немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями для іноземців, перебувають в готелі «Венеція» в Києві. Всі вони з'явилися на світ в клініці «Біо Тех». Судячи з усього, немовлят не можуть вивезти за кордон через карантин. Масштаб забороненого в багатьох країнах бізнесу на сурогатному материнстві не може не вразити.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба наголосив, що сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей.

Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква в Україні закликали українську владу засудити і заборонити сурогатне материнство як «ганебне явище».

У 2018 році до Верховної Ради вносили законопроєкт про заборону сурогатного материнства для іноземців, але його так і не розглянули.