Джемілєв прокоментував новий закон про примусове годування у СІЗО

Годування силою не означає, що голодування перерване

Примусове годування ув’язнених, які відмовляються від їжі, може бути виправданим, якщо воно покликане зберегти життя. Про це у коментарі «Главкому» сказав народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Як відомо, у 1975 році Мустафа Джемілєв відбував покарання за участь у кримськотатарському національному русі. За три дні до звільнення після річного ув’язнення, проти Джемілєва порушили нову кримінальну справу за звинуваченням у складанні документів, що ганьблять радянський лад. Політв'язень оголосив протест і голодування, якого дотримувався 303 дні. Голодування Джемілєва зчинило великий резонанс у світі. Аби ув’язнений не помер з голоду, до нього застосовували примусове годування.

«У мене було багато голодувань з ціллю привернути увагу суспільства, а не для того, щоби померти з голоду. Звичайно, якби під час цього найбільш страшного з них протягом 303 днів не було примусового годування, я би мабуть помер на 45-й, 50-й день. І ціль не була би досягнута. А так, протягом усього часу всі говорили про проблему кримських татар і беззаконня в СРСР», – розповідає Джемілєв.

За словами політика, примусове годування не означає, що голодування перерване, бо годування відбувається не з волі людини, щодо якої застосоване.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада дозволила застосовувати заходи примусового годування до засуджених та осіб під вартою, які відмовляються від їжі (оголосили голодування). Парламент законодавчо закріпив правові підстави та деталізував порядок і види примусового годування засуджених.

Відповідно до змін у законодавстві, до засудженого, який заявив про відмову від їжі, може бути застосовано примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров'я та існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних та інших необхідних досліджень. Застосування примусового годування без ухвали суду заборонено.