Путін особисто відповідає за тортури ув’язнених у Криму, – Джемілєв
«Я знаю, що ще при Радянському Союзі, за Сталіна, питання застосування тортур вирішувалося на вищому рівні» – лідер кримських татар
Національний лідер кримських татар, депутат Верховної Ради України (фракція «Європейська солідарність») упевнений, що велика частина арештів і подальше ув’язнення в анексованому Криму супроводжується тортурами з боку російських силовиків, за що, як вважає Джемілєв, «особисто відповідає» російський президент Володимир Путін.
Про це Джемілєв сказав у коментарі на YouTube-каналі «Безхайпу», повідомляє Крим.Реалії.
«Я знаю, що ще при Радянському Союзі, за Сталіна, питання застосування тортур вирішувалося на вищому рівні. Тобто Берія (голова НКВС Лаврентій Берія – КР), генеральний прокурор, узгоджували це особисто зі Сталіним. Тому ті тортури, які проводяться на території Криму, а вони проводяться дуже часто.... Мало можна назвати людей, заарештованих, які, як мінімум, не піддавалися побиттю. Тому все це узгоджується на вищому рівні, і повну відповідальність за це несе особисто Путін», – зазначив Джемілєв.
На початку липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі, де, зокрема, зазначається про застосування тортур і жорстокого поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів у Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом і задушення, що застосовуються проти жертв.
Раніше генсек ООН оприлюдни доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму, де йшлося про застосування тортур, проведення обшуків і рейдів, а також примусове переміщення кримчан на територію сусідньої Росії.
Нагадаємо, ЄС закликав Росію припинити політичні переслідування кримських татар.
До слова, вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України.