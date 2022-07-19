Парламент дозволив примусово годувати засуджених

Примусове годування ув’язнених, які відмовляються від їжі, допускається лише на підставі ухвали суду

Верховна Рада на засіданні 19 липня законодавчо закріпила правові підстави та деталізувала порядок і види примусового годування засуджених, які відмовляються від їжі. Відповідні законопроєкти №4323 і №4324 народні депутати ухвалили у другому читанні.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт №4323 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» підтримав 301 народний депутат. Також 288 депутатів підтримали законопроєкт №4324 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування».

Відповідно до змін у законодавстві, які передбачаються ухваленими законами, до засудженого, який заявив про відмову від їжі, може бути застосовано примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров'я та існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних та інших необхідних досліджень.

Наголошується, що застосування примусового годування без ухвали суду заборонено.

Законопроєкти також передбачають алгоритм дій начальника установи виконання покарань після встановлення факту відмови від їжі засудженим - він має з'ясувати причини такого вчинку, протягом доби письмово поінформувати прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, членів сім'ї засудженого, а у разі відмови від їжі неповнолітнім – додатково відповідні служби у справах дітей.

Згідно із законопроєктом, засуджений, який відмовився від їжі, з моменту встановлення такого факту має перебувати під постійним наглядом лікаря.

Ці закони передбачають, що до підозрюваного, обвинуваченого (до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою), засудженого, особи, взятої під варту, які заявили про відмову від прийняття їжі, може бути застосоване примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такій особі загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних, інструментальних та інших необхідних досліджень.

Також законами встановлено, що примусове годування має на меті гуманне ставлення до особи, її прав, честі й гідності та не допускає будь-якого приниження чи тортур.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада також проголосувала в цілому за закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності, який стосується питань проведення Всеукраїнського перепису населення. Законом встановлюється періодичність проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на десять років. Дата й термін проведення перепису визначатиметься Кабінетом міністрів України.

Також сьогодні парламент ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, йдеться про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора та Івана Баканова – з посади голови СБУ. Також Верховна Рада призначила Оксану Жолнович новим міністром соцполітики.