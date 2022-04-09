Викрадених українських громадян розміщують у кримських СІЗО – Джемілєв

Аби розмістити полонених українців з ізоляторів вивезли всіх затриманих

Захоплених на території Херсонської області та в Мелітополі українських громадян окупанти вивозять до слідчих ізоляторів тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі національного телемарафону сказав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Укрінформ.

«Слідчі ізолятори звільнили, етапували багатьох ув'язнених, і тепер заповнюють заарештованими з окупованих територій. З Херсонщини, Мелітополя звозять туди», – розповів він.

При цьому за словами Джемілєва, до схоплених українців нікого з місцевих ув'язнених не підпускають. Є інформація, що наших полонених катують. Проте подробиць немає, оскільки все тримається у таємниці.

Джемілєв також повідомив, що на тимчасово окупованому півострові нагнітається військова істерія: у школах щотижня проходять лінійки, на яких дітей змушують співати гімн Росії, співробітникам установ, підприємств, навчальних закладів наказано розміщувати у соцмережах пости на підтримку Путіна. За висловлювання проти війни людям загрожують дуже великі штрафи, а то й гірші покарання. До кримськотатарських активістів приходять додому та загрожують покараннями за протести проти так званої «спецоперації».

«У Криму такий самий військовий психоз, як у Росії, але, певне, з деякими особливостями. Є інформація, що надходять трупи солдатів, яких мобілізували з Криму, але про втрати солдатів вони (влада) дають зменшені цифри, але з прагматичною метою: на кожного солдата виділяються певні кошти – якщо людини немає, ці кошти осідають у кишенях командування, тож цифри значно зменшено», – деталізував він.

За інформацією Джемілєва, багато хто намагається уникати призову, але виїхати з півострова складно, а здаватися в полон небезпечно, бо ззаду стоять «вагнерівці» та «кадировці», які полюють на дезертирів.

Раніше член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив, що окупанти продовжують проводити репресивні дії на всій території Генічеського району, що на Херсонщині.

За повідомленням місцевої територіальної громади, в окупованій Каховці почала діяти «воєнна поліція» загарбників, яка затримує та піддає тортурам мешканців.

Також сьогодні стало відомо про те, що у Херсоні російські окупанти сьогодні викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.