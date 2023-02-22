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Залужний дав нову посаду ексгенпрокурору Луценку

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Залужний дав нову посаду ексгенпрокурору Луценку
фото з Facebook Юрія Луценка

Юрій Луценко служить в одній з найгарячіших точок фронту

Колишнього генерального прокурора Юрія Луценка, який у складі ЗСУ захищає країну, наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів військової частини. Про це у Facebook повідомила прессекретарка колишнього чиновника Лариса Сарган.

Як відомо, нині Юрій Луценко служить в одній з найгарячіших точок фронту – Бахмуті. 

Нагадаємо, нещодавно колишній генеральний прокурор Юрій Луценко отримав військове звання «капітан». «Рік участі у бойових діях по захисту України. Оборона Києва і Гостомельсткий напрямок, пізніше Миколаїв і Херсонський напрямок. Вже більше трьох місяців – найгарячіші точки Бахмут і Соледар. Луценку присвоєно звання капітана», – повідомила у Facebook дружина ексгенпрокурора.

Раніше Луценко так розповідав про свою службу: «Лише в Бахмуті я зрозумів, чому мені так комфортно на війні. Бо в ЗСУ – як колись на Майдані – панує атмосфера братерства, оптимізму, українськості, гумору і непоказного героізму. Раніше при зустрічі люди мені казали: памятаєш, Віталійович, як ми разом… І я відразу старався прикинути, хто переді мною – знайомий по МВС, з тюрми, з Майдану чи з ГПУ? Тепер до цього переліку додалися побратими по ЗСУ. Часто ми знайомі ще з часів і Майдану, і тюрми, і державної служби. Тут фізично відчуваєш роботу правильного котла найкращих людей заради майбутнього. В цій єдності армії, в її всенародній підтримці – головна гарантія і Перемоги, і оновлення України».

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Теги: росія Юрій Луценко війна деокупація

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