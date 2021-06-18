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    Ексміністр та кандидат у президенти України прийшов на телешоу в пошуках кохання

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    Ігор Шевченко був кандидатом&nbsp;у президенти України та міністром екології, проте зараз він шукає кохання на телебаченні - Ексміністр та кандидат у президенти України прийшов на телешоу в пошуках кохання
    Ігор Шевченко був кандидатом у президенти України та міністром екології, проте зараз він шукає кохання на телебаченні
    Фото: igor_shevchenko_ua / instagram

    Ігор Шевченко став героєм проєкту «Одруження наосліп»

    Колишній міністр екології та кандидат у президенти України Ігор Шевченко став героєм нового випуску романтичного шоу «Одруження наосліп».

    Епізод за участю 50-річного політика вийде на телеканалі «1+1» 18 червня. Зазначається, що ексміністр протягом усього життя шукає кохання.

    «Дівчата зараз обмежуються шопінгом і подорожами. Вони не цікавляться історією та культурою. У стосунках мені потрібна інтелектуальна партнерка. Також, з іншого боку, дівчина повинна знати іноземні мови, правила етикету. У неї має бути відмінне почуття стилю. Мені подобаються стрункі дівчата, які стежать за собою, але не зловживають пластичною хірургією», – розповів Шевченко про вимоги до обраниці.

    Його нареченою на проєкті стала 31-річна жінка на ім'я Ірина, яка знає дві іноземні мови і отримала дві вищі освіти. На цей момент вона є тренером з йоги і професійно займається вейкбордом.

    «Мій ідеальний чоловік активний, спортивний, ввічливий і інтелектуальний. Він повинен бути реалізованим і статусним. Обов'язково старше за мене, тому що мені важливо, щоб людина була досвідчена. І найголовніше – він повинен сподобатися моєму батькові, а це - завдання не з легких», – наголосила Ірина.

    Під час шоу пару чекає офіційний захід, іспит на знання етикету, а також знайомство з батьком нареченої.

    Теги: телебачення міністр політика жінка чоловік дружина Ігор Шевченко
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    Ексміністр та кандидат у президенти України прийшов на телешоу в пошуках кохання