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    ВООЗ хоче заборонити вживати алкоголь жінкам дітородного віку

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    ВООЗ хоче заборонити вживати алкоголь жінкам дітородного віку
    фото: з відкритих джерел

    В організації нагадали, що вживання алкоголю до та під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань

    У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) хочуть заборонити алкоголь жінкам дітородного віку. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

    У першому проекті Глобального плану дій з боротьби з алкоголем на 2022-2030 роки, який опублікований на сайті організації, сказано, що особливу увагу в боротьбі з алкоголем необхідно приділяти дітям, вагітним та жінкам у дітородному віці.

    У ВООЗ нагадали, що вживання алкоголю до та під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань і порушень.

    Також це може привести до проблем з поведінкою, навчанням і негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я майбутньої матері.

    У ВООЗ наголосили, що найбезпечнішою стратегією для жінок буде повна відмова від міцних напоїв.

    Як раніше повідомляв «Главком», в Україні випиває 57% жінок. Найбільшими любителями тверезого способу життя можна відзначити старше покоління (46%), а найменшими – серед представників групи 33-45 років (28%).

    За регіональною ознакою немає суттєвих відмінностей між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю.

    Теги: діти алкоголь жінка ВООЗ
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    ВООЗ хоче заборонити вживати алкоголь жінкам дітородного віку