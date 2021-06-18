ВООЗ хоче заборонити вживати алкоголь жінкам дітородного віку

В організації нагадали, що вживання алкоголю до та під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) хочуть заборонити алкоголь жінкам дітородного віку. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

У першому проекті Глобального плану дій з боротьби з алкоголем на 2022-2030 роки, який опублікований на сайті організації, сказано, що особливу увагу в боротьбі з алкоголем необхідно приділяти дітям, вагітним та жінкам у дітородному віці.

У ВООЗ нагадали, що вживання алкоголю до та під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань і порушень.

Також це може привести до проблем з поведінкою, навчанням і негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я майбутньої матері.

У ВООЗ наголосили, що найбезпечнішою стратегією для жінок буде повна відмова від міцних напоїв.

Як раніше повідомляв «Главком», в Україні випиває 57% жінок. Найбільшими любителями тверезого способу життя можна відзначити старше покоління (46%), а найменшими – серед представників групи 33-45 років (28%).

За регіональною ознакою немає суттєвих відмінностей між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю.