Петиція про відставку Татарова набрала 25 тис. підписів. Зеленський повинен її розглянути

Е-петиція про негайне звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова зібрала 25 тисяч голосів

Єдина вимога петиції – негайно звільнити Олега Татарова

Електронна петиція про негайне звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.

На момент публікації матеріалу за петицію проголосували 25 тис. 044 особи. Зараз її статус значиться «як очікує розгляду», при цьому українці зможуть підписувати її ще протягом 10 днів.

Петиція була подана 26 березня главою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Єдина вимога – негайно звільнити Татарова. Напередодні Шабунін заявляли, що петицію, «схоже, спробував сфальсифікувати» Офіс президента, оскільки її підписав Biden Joe – це англійське написання імені президента США Джо Байдена.

У тексті самої петиції Шабунін нагадував, що Татаров є фігурантом справи про розтрату 81 млн грн Нацгвардії, про його роль під час Майдану і званні заслужений юрист України, яке йому присвоїв президент-утікач Віктор Янукович.

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Раніше експрем’єр Олексій Гончарук пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Як повідомлялося раніше, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.