Скандал у Чернівцях: водій маршрутки відмовився безкоштовно везти військову АТО

Жінка показала водію посвідчення учасника бойових дій, але він змушував її заплатити за проїзд

У Чернівцях розгорівся скандал через те, що водій маршрутки висадив із автобуса військову, яка пред'явила йому для проїзду посвідчення учасника бойових дій. Про це пише ІА АСС із посиланням на допис її колеги Вальтера Шеффера.

«На восьмому році війни, і ці випадки непоодиноки, знаходяться улибани, які не мають поваги ні до УБД, ні до форми яку вони носять. Їдемо з Yaroslav Hryhoriev з одного кладовища, де похоронена більша частина загиблих, на інше, де похоронений один з дев’яти. Дзвінок з незнайомого номеру, жіночий голос, плаче... – Вальтер, я старший лейтенант Наталя (прізвище), діючий військово службовець, мене щойно висадив водій з маршрутки… каже, я знаю, як ви ті посвідчення отримували…. Або плати, або виходь! …. Далі хамство…», – розповідає військовий.

Він повідомив, що у військовослужбовиці Наталії чоловік військовий полковник, син несе службу в зоні ООС і жінка була по формі.

Також Вальтер Шеффер розповів, що за 20 хвилин близько 20 військових чекало водія на кінцевій зупинці.

«Чемно», але це не точно, поговорили з водієм ... Звісно, що водій попросив пробачення, і не раз. Впевнений, що в наступний раз крізь зуби, але буде возити. Дуже бентежить той момент, що у цих горе-водіїв немає найменшої поваги ні до учасників бойових дій, ні до жінки, ні до форми», – додав учасник АТО.

Також він звернувся до керівництва міста врахувати побажання учасників бойових дій при заключенні договорів із перевізниками

Тим часом, у передмісті Харкова учаснику бойових дій у зоні АТО водії громадського транспорту тричі відмовляли в пільговому проїзді. На автостанцію довелося викликати поліцію.



