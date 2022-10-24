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Ексресторатор, який сидів в хорватському СІЗО, планує відсудити в України десятки мільйонів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексресторатор, який сидів в хорватському СІЗО, планує відсудити в України десятки мільйонів
Нині Андрій Задорожний перебуває в Україні і допомагає ЗСУ
фото з відкритих джерел

Задорожний: Сьогодні я подав до суду на Держказначейство, МВС, СБУ і поліцію

Колишній власник мережі ресторанів «Козирна карта» Андрій Задорожний, котрий через звинувачення у махінаціях із заставою перед збанкрутілим «Родовід-банком» понад рік сидів у хорватському СІЗО, планує відновити справедливість у суді. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому». Декілька справ бізнесмену вже вдалося виграти.

«Коли я повернувся в Україну, мені міліціонери пропонували закрити цю справу за відсутністю складу злочину.  Але мій крутий адвокат Олександр Тищенко сказав, що ніяких закриттів, ми йдемо з вами до суду. Потім ми ще два з половиною року сиділи у суді і виграли всі справи без хабарів і підмазувань. «Оправдоси» отримали по-всьому», – розповів Задорожний.

Нині бізнесмен подав до суду на Держказначейство, МВС, СБУ і поліцію та вже виграв у них першу інстанцію і апеляцію. Зараз ця справа перебуває у Верховному Суді.

«Я прошу у відповідачів у вигляді компенсації 110 млн грн, вони обіцяють 16 млн. Якщо я виграю «вишку» і мені дадуть якісь 20 млн, я не погоджуся з цим вироком і піду у Страсбург, у суд з прав людини», – каже Андрій Задорожний.

Нагадаємо, майже рік засновник та екс-глава спостережної ради ТОВ «Козирна карта» Андрій Задорожний перебував у хорватській в'язниці. Там відомий ресторатор чекав на рішення про екстрадицію в Україну. Міністерство внутрішніх справ вважало його причетним до шахрайства із заставами за кредитами, виданими ресторану мережі «Козирна карта». Задорожний провину заперечував. 

2011 року колишнього тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства «Родовід Банк» Сергія Щербину (99,9% акцій статутного фонду належить державі) звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 КК України , передає прес-служба СБУ.

Слідством встановлено, що у 2009 році Щербина, перевищивши свої службові повноваження, уклав угоду з адвокатською компанією про надання правової допомоги та перерахував останньої 301,6 млн грн, що спричинило банк до значних матеріальних збитків.

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Теги: адвокат бізнесмен

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