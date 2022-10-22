Андрій Задорожний: У кожному українському місті треба поставити пам’ятник Путіну

Мене взяли у полон, я їм щось розповів, можливо, спрацювала якась власна харизма. Я махав руками у цього бурята перед обличчям: мовляв, як тобі не соромно, я – ветеран (у мене ще тоді була сива борода). Він навіть не запитав, чого саме я ветеран, і вони мене першого разу відпустили. Другий раз, коли мене затримали, теж відмазався: товариш розказав, що я – якийсь пастор. Знаєте, коли на тебе дивляться стільки автоматів АК-12, у голову лізуть разючі думки...

Під Макаровим було розбито кілька російських колон, і на багатьох нашу арту навели саме ми. Мені друзі дали телефон чувака, з яким я зараз дуже сильно дружу, причому зв'язок з ним був по дві хвилини, поки не працювала або працювала в іншу сторону РЕБ (система радіоелектронної боротьби, – «Главком»). І оцей товариш каже: знайдіть «Тор» чи «Бук» (зенітні ракетні комплекси, – «Главком»). А я знаю, що таке той «Тор» чи «Бук»? Медовик я можу спекти, а з «Буком-М3» – складніше. Хлопці познаходили їх в «гуглі», десь лазили, шукали і давали координати. І наші починали бити по цих РЕБах, командних пунктах. А орки ж почували себе такими безкарними, вони взагалі не очікували, що по них хтось стріляти буде...

А з тими полоненими, про яких ви згадували, що потім планували робити?

Один з них був розвідником, інший – танкістом. Ми з ними могли зробити три речі: вбити, відпустити чи забрати. Хоча наш хлопець взяв того розвідника, маючи тільки пневматичний пістолет.

У якийсь момент росіяни зрозуміли, що під Києвом їм ловити нема чого і пішли. Тобто Київська область була звільнена.

Вони ж не просто пішли, їх звідси вибивали. Ані днем, ані вночі вони не могли мати ні граму спокою – по них постійно працювали наші авіація, артилерія, міномети. Плюс абсолютно незрозумілі групи: ТРО, селяни, Нацгвардія, СБУ, «Альфа», Сили спеціальних операцій. Причому один з одним вони жодного зв’язку не мали.

А ви із сусідами до кого себе відносили в усій цій круговерті?

Мабуть, до партизанів. Тут був хаос, русні пукнути не давали. Тоді ж ще мороз стояв і вони всі спали та грілися у БТРах, тільки до вітру звідти виходили. Ми ж це бачили, чули, про що вони говорять, бо у 150–200 метрах від них стояли. У якийсь момент у них просто закінчилося паливо, бо наші відсікли тили. І вони почали потрохи вмирати – від обстрілів, уламків, мін. Я чув, як вони кричали, як звірі недобиті. Це, звісно, страшно.

І тоді росіяни вирішили вшиватися?

Ну, це ж не вони, це їхнє командування вирішило. Коли вже стало зрозуміло, що воно втратить це угрупування повністю, тому що кліщі почали змикатися і за п’ять днів у них просто закінчувався боєкомплект.

Ваша давня подруга, Народна артистка Ірина Білик з жахом розповідала, що окупанти зробили з її домом під Києвом. Ви з Іриною є сусідами, тож вашій домівці, мабуть, теж мало б дістатися?

З трьох будівель залишилась одна.