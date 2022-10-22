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«Майте совість, виключайте світло». Енергетики скаржаться на безвідповідальний бізнес

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Майте совість, виключайте світло». Енергетики скаржаться на безвідповідальний бізнес
Сяюче колесо огляду посеред абсолютної темряви на столичному Подолі
фото з відкритих джерел

Керівник Yasno: «Немає законодавства або правил: хто повинен відключатися, а хто – ні»

На тлі пошкодження енергетичної інфраструктури, у яку гатять ракетами російські терористи, українців закликають економити світло. Однак законодавства або юридичних правил щодо того, хто повинен вимкнути електрику, а хто – ні, немає. Усе зводиться до персональної свідомості власників бізнесу чи кінцевих споживачів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Наприклад, у нас відбулася внутрішня кампанія з великими брендами, великими логістичними мережами, мережами супермаркетів, аби вони вимкнули свою рекламу. Хтось пішов назустріч, хтось – ні. Декілька великих брендів («Київстар», «Нова пошта», Comfy, «Люкс-Оптика») доєднались до цієї історії і взагалі не вмикають вивіски, телевізори. Я сам якось йшов Києвом і проходив повз великий ресторан, де горіло все, що тільки можна як на Новий Рік, в той день, коли ми просили зменшити споживання на 30-40%.  Я вже не витримав, зайшов і кажу – люди, ну майте совість. Пошуткував, що відімкну їх назавжди. Дослухались – вимкнули», – сказав енергетик.

Сергій Коваленко також розповів, що кияни в перший день заклику зменшити споживання електрики, скоротили його десь на 27%.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішньої масованої ракетного атаки російських терористів на Україну без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

У суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. 

Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno

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