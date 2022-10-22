«Майте совість, виключайте світло». Енергетики скаржаться на безвідповідальний бізнес

Керівник Yasno: «Немає законодавства або правил: хто повинен відключатися, а хто – ні»

На тлі пошкодження енергетичної інфраструктури, у яку гатять ракетами російські терористи, українців закликають економити світло. Однак законодавства або юридичних правил щодо того, хто повинен вимкнути електрику, а хто – ні, немає. Усе зводиться до персональної свідомості власників бізнесу чи кінцевих споживачів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Наприклад, у нас відбулася внутрішня кампанія з великими брендами, великими логістичними мережами, мережами супермаркетів, аби вони вимкнули свою рекламу. Хтось пішов назустріч, хтось – ні. Декілька великих брендів («Київстар», «Нова пошта», Comfy, «Люкс-Оптика») доєднались до цієї історії і взагалі не вмикають вивіски, телевізори. Я сам якось йшов Києвом і проходив повз великий ресторан, де горіло все, що тільки можна як на Новий Рік, в той день, коли ми просили зменшити споживання на 30-40%. Я вже не витримав, зайшов і кажу – люди, ну майте совість. Пошуткував, що відімкну їх назавжди. Дослухались – вимкнули», – сказав енергетик.

Сергій Коваленко також розповів, що кияни в перший день заклику зменшити споживання електрики, скоротили його десь на 27%.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішньої масованої ракетного атаки російських терористів на Україну без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.

У суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики.

Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.