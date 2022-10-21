Як примусити бізнес вимкнути світло: Вілкул використав дуже жорсткі методи

Представники бізнесу у Кривому Розі, які відмовилися вимикати вивіски, отримали суворе покарання

У Кривому Розі зведені бригади, які патрулювали місто вночі, примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які відмовилися від економії електрики. Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Як я і попереджав, правила економії електроенергії у Кривому Розі контролюватимуться максимально жорстко. Вчора з 17.00 до глибокої ночі 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у всіх без винятку районах», – розповів Вілкул.

Очільник військової адміністрації Кривого Розу зауважив, що попри приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об'єктах бізнесу, знайшлися ті, «хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання енергетичного фронту їх не стосується».

«Розмова була короткою, а в основному навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів», – повідомив він, оприлюднивши фото деяких із закладів-порушників.

Водночас, як наголосив Вілкул, у цілому Кривий Ріг показав згуртованість, дисципліну та витримку у питанні економії електроенергії. Він також попередив, що бригади патрулюватимуть місто і сьогодні, і працюватимуть в усі дні, доки діятиме режим суворої економії.

«Винятків не буде ні для кого», – попередив посадовець.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що через різке зростання рівня споживання електроенергії «Укренерго» вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Додамо, що у Київській області розпочалися вимушені відключення електроенергії ще зранку.

Раніше повідомлялося, що частина Житомира залишилась без світла.

Нагадаємо, що 21 жовтня тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. Про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Додамо, що вчора, 20 жовтня, по всій Україні також були заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни.

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