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«Зима буде важкою». Уряд роз'яснив українцям та бізнесу, як економити енергію

Надія Клочко
glavcom.ua
«Зима буде важкою». Уряд роз'яснив українцям та бізнесу, як економити енергію
Прем'єр-міністр закликає українців економити електроенергію
фото з відкритих джерел

Очільник Кабміну закликав українців підготуватися до настання холодів

Уряд закликає українців бути готовими до перебоїв з електропостачанням та економити електроенергію. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти, й проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикають світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації», – сказав він.

Глава Кабміну попередив, що зима буде важкою. Він закликав українців підготуватися до настання холодів.

«Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», – сказав Шмигаль.

Водночас Шмигаль зауважив, що уряд та місцева влада наразі накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури. Зараз, за його словами, готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

При цьому Шмигаль закликає українців економити енергію. Він навів низку рекомендацій, як зменшити навантаження на енергомережу.

«Попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Йдеться не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин», – сказав він.

Прем’єр-міністр також подякував українцям, які вчора та позавчора ввечері свідомо зменшили споживання електроенергії.

«Сумарно економія склала 10%. Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах», – сказав він.

Прем’єр пояснив, що з метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%.

«Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення», – звернувся глава уряду до представників бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.  Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. 

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: Кабмін опалювальний сезон електроенергія Денис Шмигаль

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