Енергоатом заявив про витік реагентів на п’ятому енергоблоці ЗАЕС

Вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу

На захопленій російськими терористами Запорізькій атомній електростанції на 5-му енергоблоці триває витік реагентів із першого контуру в другий. Це сталося через злочинні дії рашистів. Про це повідомив Енергоатом.

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Зазначається, що внаслідок переведення енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контуру реактора в другий. Водночас попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції.

В Енергоатомі наголосили, що через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори.

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«Дії рашистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до «гарячого» стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в «холодний зупин», є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС», – наголосив президент «Енергоатома» Петро Котін.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що окупанти планують провести навчання на ЗАЕС.