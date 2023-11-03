МАГАТЕ провело ротацію на Запорізькій АЕС

Раніше МАГАТЕ схвалило резолюцію про негайну деокупацію Запорізької АЕС

Постійна моніторингова місія МАГАТЕ працює на окупованій ЗАЕС із вересня 2022 року

Міжнародне агентство з атомної енергії провело чергову ротацію персоналу постійної моніторингової місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про інформує Держатомрегулювання.

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«2 листопада 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими. Це вже 14 група експертів Агентства від початку встановлення постійної моніторингової місії на ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постійна моніторингова місія МАГАТЕ працює на окупованій ЗАЕС із вересня 2022 року.

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Також експерти МАГАТЕ працюють на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській атомних станціях, а також на Чорнобильській АЕС.

Раніше МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції. Також МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин».