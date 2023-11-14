Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти планують провести навчання на ЗАЕС. МАГАТЕ відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти планують провести навчання на ЗАЕС. МАГАТЕ відреагувало
Протиаварійні навчання на ЗАЕС росіяни планують провести в листопаді
фото ілюстративне

Останні великі навчання на ЗАЕС проводилися в листопаді 2021 року

Міжнародне агентство з ядерної енергії закликало російську окупаційну адміністрацію на Запорізькій АЕС надати присутнім на станції експертам агентства можливість спостерігати за запланованими протиаварійними навчаннями. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Команда МАГАТЕ на станції дізналася, що протиаварійні навчання на ЗАЕС планується провести пізніше в листопаді. Останні великі навчання на ЗАЕС проводилися в листопаді 2021 року, до початку конфлікту. З того часу відбулася безпрецедентна зміна чисельності персоналу ЗАЕС, що може перешкоджати здатності станції ефективно реагувати на аварійні ситуації. Агентство наголошує на необхідності дозволити команді ISAMZ спостерігати за майбутніми навчаннями», – йдеться у заяві.

У МАГАТЕ занепокоєнні тим, що деякі роботи з технічного обслуговування систем безпеки реакторних установок могли бути виконані не повністю.

«Це стало очевидним у липні й серпні після того, як блок №4 був переведений на «гарячу» зупинку після проведення технічного обслуговування систем безпеки. Однак після того, як у серпні 4-й енергоблок повернули на «холодну» зупинку через витік води в одному з парогенераторів, також знадобилося додаткове технічне обслуговування для очищення теплообмінників систем безпеки енергоблока», – йдеться у заяві.

В агентстві наголосили, що експертам ISAMZ «потрібен доступ до всіх шести машинних залів для оцінки безпеки». Раніше окупанти вже не дозволяли їм відвідати частину машинного залу енергоблока №1.

Минулого тижня російська окупаційна адміністрація ЗАЕС проінформувала МАГАТЕ про те, що Ростехнагляд «встановлює більш постійну присутність на ЗАЕС з прибуттям на майданчик керівника інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС» з метою забезпечити постійний нагляд за АЕС. 

Раніше гендиректор МАГАТЕ розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Технічне обслуговування на Запорізькій АЕС залишається джерелом занепокоєння
Гендиректор МАГАТЕ розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС
4 листопада, 02:42
Раніше МАГАТЕ схвалило резолюцію про негайну деокупацію Запорізької АЕС
МАГАТЕ провело ротацію на Запорізькій АЕС
3 листопада, 12:02
Хмельницька АЕС призначена для покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України
Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС. Міненерго повідомило наслідки
25 жовтня, 12:33

Події в Україні

Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога
Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога
Сирський назвав втрати Росії за останні два тижні
Сирський назвав втрати Росії за останні два тижні
Окупанти планують провести навчання на ЗАЕС. МАГАТЕ відреагувало
Окупанти планують провести навчання на ЗАЕС. МАГАТЕ відреагувало
Які об'єкти найчастіше цікавлять коригувальників окупантів: дані СБУ
Які об'єкти найчастіше цікавлять коригувальників окупантів: дані СБУ
Країни з найбільшою кількістю жертв від протипіхотних мін: яке місце зайняла Україна
Країни з найбільшою кількістю жертв від протипіхотних мін: яке місце зайняла Україна
Масштабна повітряна тривога тривала майже три години
Масштабна повітряна тривога тривала майже три години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
21K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
13K
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
11K
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
7376
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
6402
Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми

Новини

Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Сьогодні, 17:10
Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту