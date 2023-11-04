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Гендиректор МАГАТЕ розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС
Технічне обслуговування на Запорізькій АЕС залишається джерелом занепокоєння
фото з відкритих джерел

Зменшена кількість персоналу на заводі може вплинути на роботу систем безпеки

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час тринадцятої ротації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС розповів, яка проблема може вплинути на роботу систем безпеки атомної електростанції. Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

«Зменшена кількість персоналу на заводі та обмежена доступність усіх необхідних запасних частин потенційно можуть вплинути на роботу систем безпеки. Важливо, щоб було виконано все необхідне технічне обслуговування», – заявив Гроссі.

Він також додав, що експерти МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування працівників на станції.

Повідомляється, що міжнародна агенція з атомної енергії продовжуватиме приділяти пильну увагу діяльності з технічного обслуговування на Запорізькій АЕС, оскільки це залишається джерелом занепокоєння.

Зазначимо, постійна моніторингова місія МАГАТЕ працює на окупованій ЗАЕС із вересня 2022 року.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії провело чергову ротацію персоналу постійної моніторингової місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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Теги: окупанти війна МАГАТЕ Запорізька АЕС

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