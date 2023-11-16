Дії окупантів призвели до часткового блекаута на Запорізькій АЕС – Енергоатом

Від початку окупації Запорізької АЕС рашистами там сталося сім повних блекаутів

Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС

Некомпетентні дії рашистів призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

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«14 листопада 2023 року через некомпетентність російських загарбників та працівників росатома стався частковий блекаут. Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин», – йдеться у повідомленні.

За даними Енергоатома, «у цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями».

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Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції, вказали в НАЕК.

«Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпецін», – вказали в Енергоатомі.

І наголосили, що Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК «Енергоатомн», бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта.

Як повідомили в Енергоатомі, від початку окупації Запорізької АЕС рашистами там сталося сім повних блекаутів. Такі події загрожували всьому континенту, адже окупанти не несуть відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку станції, зазначили в НАЕК.

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Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що окупанти планують провести навчання на ЗАЕС.