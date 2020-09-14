Коронавірус: у двох областях захворіли керівники облради та облдержадміністрації



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Коронавірус підтвердили в обох голів держадміністрацій за допомогою ПЛР-тестів

Володимир Ширма та Олександр Стадник повідомили про хворобу у соцмережі

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус. Про це він повідомив у Facebook в понеділок, 14 вересня.

Ширма поінформував, що зараз він знаходиться на лікарняному.

«Повідомляю неприємну новину – захворів Covid-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Зараз перебуваю на лікарняному», – написав голова Житомирської облдержадміністрації.

За його словами, до цього перебував у відпустці, тому не контактував зі співробітниками обласної ради та обласної державної адміністрації.

Також голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник заразився коронавірусом. Про це Стадник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Стадника, наявність коронавірусу підтвердив ПЛР-тест.

«Щойно отримав результати дослідження на Covid-19. На жаль, він виявився позитивним», – написав він.

За словами голови ОДА, висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря.