В Україні на дистанційному навчанні понад 500 шкільних класів



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За минулу добу коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів

З початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусу серед учнів і 296 – серед вчителів

В Україні через коронавірус Covid-19 на самоізоляції вже перебуває 501 шкільний клас. При цьому 37 шкіл повністю переведені на дистанційне навчання. Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба Офісу президента в понеділок, 14 вересня.

Він додав, що тільки за минулу добу коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів.

«З початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед вчителів», – сказав Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що онлайн-школа – це не вихід. Водночас Україна готова до переходу на онлайн-формат навчання, якщо буде велика хвиля захворюваності на Covid-19, зазначив глава держави.

Нагадаємо, що київські школи починають закривати на карантин.

Також, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

Крім того, у Києві через коронавірус на карантин закрили дві школи й чотири дитсадки.