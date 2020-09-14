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    Мінфін заклав у бюджеті наступного року 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу

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    Міністр фінансів України Сергій Марченко - Мінфін заклав у бюджеті наступного року 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу
    Міністр фінансів України Сергій Марченко

    За словами міністра фінансів Марченка, то 1 млрд буде виділено на захист шкіл від пандемії

    Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з Covid-19. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

    Міністр додав, що також 1 млрд гривень буде виділено на захист від коронавірусу в школах.

    «На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було в цьому році. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП», – розповів Марченко.

    Нагадаємо, що Кабінет міністрів призначив аудит «коронавірусного» фонду.

    Крім того, що у Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати  «коронавірусного» фонду.

    До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.


    Мінфін міністр ВВП фінансування коронавірус Сергій Марченко
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