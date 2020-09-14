Мінфін заклав у бюджеті наступного року 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу



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Міністр фінансів України Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Марченка, то 1 млрд буде виділено на захист шкіл від пандемії

Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з Covid-19. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр додав, що також 1 млрд гривень буде виділено на захист від коронавірусу в школах.

Також до 2023 року в Україні планують збільшити фінансування медицини на рівні 5% ВВП.

«На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було в цьому році. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП», – розповів Марченко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів призначив аудит «коронавірусного» фонду.

Крім того, що у Мінфіні розповіли, хто і як контролює витрати «коронавірусного» фонду.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.



