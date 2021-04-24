Епіфаній закликав надягати маски і дотримуватися дистанції під час богослужінь на Великдень

Щодо богослужінь на Великдень, рішення про це ухвалює кожна громада залежно від карантинної зони, зазначив Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) заявив, що синодальні рішення Православної церкви України щодо богослужінь на Пасху в період карантину, які були ухвалені рік тому, досі залишаються актуальними. Як і раніше, церква просить мирян дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.

Про це глава ПЦУ заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це «червона» зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються», – сказав митрополит.

Він також наголосив, що під час богослужінь потрібно дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.

«Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати маски. Але навіть під час звершення богослужінь у нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь у богослужінні, одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я оголошую, що, будь ласка, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором. З нас беруть зразок. Якщо ми цього не будемо робити, то відповідно не зможемо вимагати від інших», – сказав Епіфаній.

Нагадаємо, Православна церква України закликала в поминальні дні, через тиждень після Великодня, не нести на кладовища алкоголь і пластикові квіти.

Зазначимо, очільник МОЗ Мааксим Степанов прогнозує, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.