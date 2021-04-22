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    ПЦУ розповіла, чого не варто робити в поминальні дні

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    Вживання алкоголю на могилах та пластмасові квіти на них ніяк не пов'язані з церквою - ПЦУ розповіла, чого не варто робити в поминальні дні
    Вживання алкоголю на могилах та пластмасові квіти на них ніяк не пов'язані з церквою
    Фото: khersonline.net

    Вірян закликають приходити на цвинтар без алкоголю і пластикових квітів

    У Дніпрі Православна церква України закликала в поминальні дні, через тиждень після Великодня, не нести на кладовища алкоголь і пластикові квіти. Про це в розмові з журналістами 22 квітня розповів керівник Дніпропетровської єпархії ПЦУ архієпископ Симеон, повідомляє «Інформатор».

    Також він просив усіх людей, які зараз хворіють побути вдома. За словами священнослужителя у святкові дні передусім потрібно прийти й пом'янути людей.

    «Вживання алкоголю на могилах та пластмасові квіти на них ніяк не пов'язані з церквою та вірою. Молитва – це передусім єднанням з Богом», – додав Симеон.

    Також він закликав не залишати хліб і алкоголь на могилах. Оскільки він вважає кращим просто прибрати місце поховання рідних.

    Тим часом, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це має відбутися за три-чотири тижні після свята.

    В Україні наразі не планують на травневі свята запроваджувати загальнонаціональний локдаун. МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храму.

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    Теги: церква міністр свята алкоголь релігія православна церква Максим Степанов квіти поминальні дні
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