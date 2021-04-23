Святкування Великодня в «карантинному» Києві. Оприлюднено список вимог до церков

Церквам рекомендують організувати онлайн-трансляції великоднього богослужіння

Київ рекомендує релігійним організаціям під час святкування Вербної неділі та Великодня забезпечити трансляції богослужінь на українських телеканалах, через інтернет мережу. Керівники церков і релігійних організацій мають орієнтувати прихожан утриматися від відвідування храмів у дні святкувань Вербної неділі та Великодня задля їх безпеки. Такі особливі вимоги затвердили під час засідання міського штабу із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Вимоги до проведення релігійних заходів.

під час відвідування релігійних заходів прихожани мають користуватися захисними масками;

до відвідування заходів не мають допускати прихожан з ознаками гострих респіраторних захворювань;

перед проведенням богослужінь мають проводити моніторинг стану здоров’я священнослужителів;

у культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – провітрювання та дезінфекцію;

кількість відвідувачів на богослужіннях має бути обмежена з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів споруди чи приміщення. Якщо релігійний захід проводиться на відкритому повітрі, між присутніми повинні забезпечити дотримання дистанції 1,5 метра (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом);

церкви та релігійні організації мають забезпечити роботу волонтерів з числа прихожан та провести для них обов’язковий інструктаж щодо організації дотримання протиепідемічних заходів. Волонтерів необхідно забезпечити масками з розрахунку 1 маска на 3 години роботи та антисептиками, провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок;

біля входу до церковних споруд мають бути розміщені станції дезінфекції рук , а біля входу – не допускатися скупчення людей;

шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) рекомендують виявляти через поклоніння/поклон перед ним, без цілування;

освячення пасхальних кошиків церкви мають проводити лише за межами храму з дотриманням відстані не менше 1,5 м між прихожанами. На території повинно бути нанесено маркування для дотримання безпечних санітарних відстаней та чергування волонтерів;

охорону громадського порядку та дотримання протиепідемічних заходів має забезпечити поліція та «Муніципальна варта»;

релігійні організації, в залежності від особливостей віросповідання кожної конфесії, мають розробити рекомендації для прихожан та священнослужителів щодо дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів в умовах карантину.

Як повідомив раніше Київський міський голова Віталій Кличко, міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень та роз’яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам. Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною, головне завдання – зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я людей.

Міністерство охорони здоров’я не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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