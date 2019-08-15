Супрун розповіла, як правильно позбутися надмірної ваги



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Супрун розповіла, як позбутися надмірної ваги

Якщо індекс маси тіла понад 25, варто перевірити хвороби, що супроводжують надмірну вагу, зазначила Супрун

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як правильно позбутися надмірної ваги.

Про це Супрун написала у Facebook.

«Якщо індекс маси тіла понад 25, варто перевірити хвороби, що супроводжують надмірну вагу. Це — діабет 2 типу, предіабет, дисліпідемією (порушення балансу ліпопротеїнів крові), наявність серцево-судинних хвороб, в т.ч. гіпертензії, серцевої недостатності, синдрому полікістозних яєчників, апное, чоловічого гіпогонадизму (браку статевих гормонів), астми, депресії, безпліддя, остеоартриту, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби», - пояснила вона.

Супрун зазначила, що варто здати аналізи і звернутися до лікаря, який має вивчити сімейну історію пацієнта, його спосіб життя та способи схуднення, які вже були випробувані.

«На основі клінічного висновку, лікар має запропонувати схему схуднення: план здорового харчування, фізичної активності, побудови здорового середовища, що сприяє схудненню та підвищення освіченості щодо здорового способу життя», - розповіла в. о. міністра охорони здоров'я.

За її словами, для запобігання або лікування супутніх захворювань ставлять за мету скинути від 5 до 15% ваги.

Якщо є гормональні чи інші фізіологічні порушення — причини набору ваги, то слід усувати передусім їх, зазначила Супрун.

Вона зазначила, що новий раціон мають запропонувати дієтолог чи санолог.

Зміни до раціону мають передбачати:

Зменшити споживання калорій на 500-700. В окремих випадках, під наглядом лікаря, можна зменшити сильніше.

Обрати ту дієту, що відповідає вподобанням пацієнтам. І низьковуглеводні, і низькожирові дієти співставно ефективні, проте більш гармонійно — скоротити споживання всього потроху, збільшити споживання овочів та білка, і суттєво скоротити кількість солі в їжі.

Замінити шкідливі страви на здоровіші. Дієта — це ж не лише капуста і куряче філе без спецій. Худнути має бути приємно.

Тренер та/чи фізіотерапевт мають підібрати для пацієнта план фізичних навантажень.

Нарешті, потрібна підтримка та вирішення поведінкових проблем, що призводять до набору ваги.В цьому допоможуть когнітивно-поведінковий терапевт, психіатр (в разі депресії чи тривожності), клінічний психолог.