Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі

«Непокаране, прощене і забуте зло повернулося і вбиває далі»

Українці, які щойно сьогодні пробудилися і побачили, що москаль – дикун, дивують екснардепку від «Свободи» Ірину Фаріон. Адже в історії є немало прикладів, коли українська мова з вуст борців за свободу України була першим приводом до розстрілу. Про це вона сказала у розмові з «Главкомом».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Згадайте 1933 рік – Голодомор, 1937 рік – терор і репресії. Ви дивуєтесь, що є Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм…? Це все незасвоєні уроки, тому непокаране, прощене і забуте зло повернулося і вбиває далі. Скількох людей під час нинішньої війни українська мова врятувала? Скільки людей у Маріуполі казали, що сиділи в підвалах і коли чули, що звучить українська мова, то подавали знак? Російська мова – це мова московської нації, московська нація підтримує дії Путіна, понад 80% московитів вбивали б українців. І вбивають», – каже Фаріон.

Мову слід навчати, формуючи національний світогляд. Тоді вона сама заговорить вами. Коли українці будуть користуватися рідною мовою, проблема, що робити з рашистами, відпаде сама собою, вважає Фаріон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо до мене хтось говорить в Україні російською, то я стаю пантерою», – зауважує екснардепка.

Нагадаємо, раніше екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».