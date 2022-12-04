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Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським
Зеленський з 2006 року через «95 Квартал» працював винятково на створення московського продукту
фото з відкритих джерел

«Комік перетворився на трагіка»

Президент Володимир Зеленський довгий час був артистом, виступав російською мовою та створював «московський продукт». Нині ж він змушений об’єднувати націю у боротьбі з росіянами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла екснардепка від «Свободи», мовознавиця Ірина Фаріон.

«Зеленський з 2006 року через свій «95 Квартал» працював винятково на створення московського продукту, радянської псевдокультури, на яку була підсаджена абсолютна більшість українського «насєлєнія». Але доля зіграла злий жарт: комік перетворився в трагіка», – сказала колишня народна депутатка.

За словами Ірини Фаріон, глава держави нині робить правильні щоденні посили, але дуже б хотілося, аби за словами йшли зміни до Закону про освіту, про мову, заборону московської церкви як основної духовної отрути в Україні.

«Тобто слід змінювати гуманітарний вектор країни з ліво-ліберального і космополітичного на національний та націоналістичний. Стратегічне міністерство – не оборони, а освіти, тому що Міністерство освіти деколонізує мозок. Я бачила на відео, як деякі жителі Херсонщини вітали українських військових і казали їм «спасібо». Я хочу запитати: ви що, не можете вимовити слова «дякую»?», – пояснила Фаріон.

Раніше Фаріон пояснила, як треба перейменувати Московську церкву в Україні

Також мовознавиця Ірина Фаріон у етері львівського телеканалу НТА проаналізувала статтю Володимира Путіна про Україну. На її думку, президенту Росії слід подякувати, адже він подарував нам покрокову програму дій для перемоги. Ось тільки зробити необхідно усе навпаки до того, що написав очільник Кремля.

Читайте також: Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні

 

 

Теги: церква Володимир Зеленський Ірина Фаріон мова війна росія

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