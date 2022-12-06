Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Фаріон звернулася до українських військових з проханням про мову

Альона Боженко
glavcom.ua
Фаріон звернулася до українських військових з проханням про мову
Фаріон вважає, що воїни ЗСУ зобов'язані розмовляти державною мовою
фото: Львівська політехніка

Екснардеп: «Рускій язик – пуповина світу варварів»

Екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною». Про це мовознавиця розповіла у інтерв’ю «Главкому».

«Вона (російська мова - ред.) є символом  Росії і основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною, щоб «захистити» рускоязичноє насєлєніє. Рускій язик – пуповина світу варварів. Захистив їх Путін? Добре їм від того? Щодо російськомовних воїнів – а вони за що воюють? За російську Україну? У мене публічне запитання до них усіх – за що ви воюєте? Ви хочете, щоб ваші діти й далі вчилися в російських школах – розсадниках «русского міра»? Тільки у Львові з благословення Садового таких було чотири. Пан, що у Львові наводив ракети на Яворівський полігон, мав за жінку вчительку російської мови та літератури в одній із таких львівських шкіл», – розповіла Фаріон.

За словами мовознавиці, воїни ЗСУ зобов'язані розмовляти державною мовою, адже мова Збройних сил України – українська.

«Чи може солдат чи офіцер не виконувати розпоряджень командувача, порушувати закон? Я запитую кожного російськомовного воїна: ви читали закон про Збройні сили України, ви читали, що написано у Статті 13? Мова Збройних сил України – державна. То ви воюєте за українську державу, чи ви захищаєте своє право бути носієм «рускава міра»? Отже, я запитую те ж, що й у Ніколая Азарова 2013 року: «Ви розумово відсталі? Ви за 30 років не могли вивчити мови Тараса Шевченка?» Чи ви політично упереджені? А може, ви просто ліниві? Навіть Азаров мені відповів: «Я буду вчіті українську мову». То вчіть! Я надішлю свою книжку «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». Говоріть хоч суржиком, але говоріть, а не разгаварівайтє», – зауважила Ірина Фаріон.

Фаріон також додала, що саме українська мова врятувала сотні життів людей, які перебували в окупації. 

«Скількох людей під час нинішньої війни українська мова врятувала? Скільки людей у Маріуполі казали, що сиділи в підвалах і коли чули, що звучить українська мова, то подавали знак? Російська мова – це мова московської нації, московська нація підтримує дії Путіна, понад 80% московитів вбивали б українців. І вбивають. Чому московити не говорили німецькою мовою, кажучи, що це не власність Гітлера? Надто дешево виправдувати свою глупоту!» – додала вона.

Нагадаємо, раніше Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським.

Читайте також інтерв'ю: Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні

 

Теги: ЗСУ солдат мова Ірина Фаріон закон українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша культура і є нашим найбільшим захистом
Чому українська мова завжди має значення
16 травня, 18:01
Пам’ятки українською мовою з’явилися відносно рано, принаймні раніше, ніж відповідні пам’ятки російською мовою
Українська мова проти російської пропаганди
9 листопада, 19:24
Ірина Фаріон визнає: за часів її каденції у парламенті суспільство не було готове до її поглядів, але тепер… фото: glavcom.ua
Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні
4 грудня, 10:00

Події в Україні

У Британії збільшилася кількість безпритульних українських біженців
У Британії збільшилася кількість безпритульних українських біженців
Фаріон звернулася до українських військових з проханням про мову
Фаріон звернулася до українських військових з проханням про мову
ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW
ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове — Кремінна: карта боїв ISW
Катували неповнолітніх. Омбудсмен розповів про злочини окупантів у Херсоні
Катували неповнолітніх. Омбудсмен розповів про злочини окупантів у Херсоні
Окупанти завдали ракетного удар по передмістю Запоріжжя (фото)
Окупанти завдали ракетного удар по передмістю Запоріжжя (фото)
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
118K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
41K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
31K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
27K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
26K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту