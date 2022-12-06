Фаріон звернулася до українських військових з проханням про мову

Екснардеп: «Рускій язик – пуповина світу варварів»

Екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною». Про це мовознавиця розповіла у інтерв’ю «Главкому».

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«Вона (російська мова - ред.) є символом Росії і основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною, щоб «захистити» рускоязичноє насєлєніє. Рускій язик – пуповина світу варварів. Захистив їх Путін? Добре їм від того? Щодо російськомовних воїнів – а вони за що воюють? За російську Україну? У мене публічне запитання до них усіх – за що ви воюєте? Ви хочете, щоб ваші діти й далі вчилися в російських школах – розсадниках «русского міра»? Тільки у Львові з благословення Садового таких було чотири. Пан, що у Львові наводив ракети на Яворівський полігон, мав за жінку вчительку російської мови та літератури в одній із таких львівських шкіл», – розповіла Фаріон.

За словами мовознавиці, воїни ЗСУ зобов'язані розмовляти державною мовою, адже мова Збройних сил України – українська.

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«Чи може солдат чи офіцер не виконувати розпоряджень командувача, порушувати закон? Я запитую кожного російськомовного воїна: ви читали закон про Збройні сили України, ви читали, що написано у Статті 13? Мова Збройних сил України – державна. То ви воюєте за українську державу, чи ви захищаєте своє право бути носієм «рускава міра»? Отже, я запитую те ж, що й у Ніколая Азарова 2013 року: «Ви розумово відсталі? Ви за 30 років не могли вивчити мови Тараса Шевченка?» Чи ви політично упереджені? А може, ви просто ліниві? Навіть Азаров мені відповів: «Я буду вчіті українську мову». То вчіть! Я надішлю свою книжку «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». Говоріть хоч суржиком, але говоріть, а не разгаварівайтє», – зауважила Ірина Фаріон.

Фаріон також додала, що саме українська мова врятувала сотні життів людей, які перебували в окупації.

«Скількох людей під час нинішньої війни українська мова врятувала? Скільки людей у Маріуполі казали, що сиділи в підвалах і коли чули, що звучить українська мова, то подавали знак? Російська мова – це мова московської нації, московська нація підтримує дії Путіна, понад 80% московитів вбивали б українців. І вбивають. Чому московити не говорили німецькою мовою, кажучи, що це не власність Гітлера? Надто дешево виправдувати свою глупоту!» – додала вона.

Нагадаємо, раніше Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським.