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Фаріон розповіла, як росіяни у дитинстві цькували кінорежисера Іллєнка

Олександра Садова
glavcom.ua
Фаріон розповіла, як росіяни у дитинстві цькували кінорежисера Іллєнка
Відомий український оператор Юрій Іллєнко
фото з відкритих джерел

У школі однокласники били Юрія Іллєнка за те, що він не вимовляв звук «ґ», та називали його «Мазепа»

Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон пригадала про історію відомого українського кінооператора та кінорежисера Юрія Іллєнка, який у дитинстві проживав у Росії та страждав через знущання від своїх однокласників. Про це вона розповіла під час ефіру на радіо.

За словами Фаріон, Іллєнко разом із батьками виїхали у Росію під час Другої світової війни. У школі хлопчика били за те, що він не вимовляв звук «ґ», та називали його «Мазепа».

«Його там постійно били москалі за те, що він не вмів вимовляти звук «ґ». Вони його все час товкли і обзивали «Мазепою». Він не знав нічого про гетьмана Мазепу, бо батьки йому не розповідали. Коли він у черговий раз прийшов додому побитий, мало не з вибитим оком, мама сказала йому, що потрібно давати відсічі, бо інакше вони його вб’ють», – сказала мовознавиця.

Як роповідав Іллєнко для Фаріон, він взяв цеглу, загорнув у газету «Правда», поклав у наплічник та викликав своїх кривдників на бій.

«П’ятеро йдуть на одного, але він з цеглою. Він розкішним розворотом гасить їх 5-х, міліція забирає їх у відділок. Це мужній і гідний хлопчик, з якого виріс героїчний чоловік. Сьогодні його син Андрій Іллєнко у найскладнішій точці. Не називатиму, де саме, щоб не накликати біди. Ось вам позиція, коли тобі щось загрожує, ти не маєш думати про педагогічні прийоми, потрібно захищати себе», – зауважила Ірина Фаріон.

Нагадаємо, Ірина Фаріон вважає, що у майбутньому мешканці деокупованого Донбасу мають отримати можливість на репаспортизацію (тобто повторне отримання українського громадянства людьми, які отримали російські паспорти). Але також слід разом із репаспортизацією зробити тест на знання мови, Конституції, історії. І долучити до цього процесу СБУ для виявлення та покарання колаборантів.

Раніше повідомлялося, що українці, які щойно сьогодні пробудилися і побачили, що москаль – дикун, дивують екснардепку від «Свободи» Ірину Фаріон. Адже в історії є немало прикладів, коли українська мова з вуст борців за свободу України була першим приводом до розстрілу. 

Мову слід навчати, формуючи національний світогляд. Тоді вона сама заговорить вами. Коли українці будуть користуватися рідною мовою, проблема, що робити з рашистами, відпаде сама собою, переконана Фаріон.

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Теги: росія українська мова Ірина Фаріон

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